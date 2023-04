Cercle des conteurs Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Cercle des conteurs Bibliothèque Aimé Césaire, 13 mai 2023, Paris. Le mardi 13 juin 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 03 juin 2023

de 10h30 à 12h00

Le samedi 13 mai 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Venez participer en famille au cercle des enfants conteurs des écoles Maurice d’Ocagne, Alain Fournier, Brancion, Maurice Rouvier et Simone Veil. Ces enfants conteurs seront accompagnés par les conteuses Manuela, Sylvie, Nathalie, Isabelle et Cécile. En remplacement temporaire des histoires sous le frangipanier. Enfants à artir de 4 ans. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Collectif histoires à la bouche de Suzy Platiel cercles des conteurs

