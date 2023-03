L’artisanat d’Art à BAZAS CERCLE des ARTS halle de la mairie BAZAS Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

L'artisanat d'Art à BAZAS 31 mars – 2 avril CERCLE des ARTS halle de la mairie BAZAS, Bazas. Les journées Européennes des Métiers d'Art à BAZAS L'association d'artisans d'art » Place des Arts de BAZAS » organise lors des Journées Européennes des Métiers d'Art, le 31 mars,01 et 02 avril 2023, une exposition d'artisans d'art professionnels régionaux.

Lors de cette manifestation, les artisans d’art exposeront leurs créations et partageront leur savoir-faire par le biais de rencontres, explications et démonstrations sur le site.

Ces démonstrations pourront être interactives en faisant participer le public, ceci en toute sécurité.

Cette manifestation acceuillera un public de tout age, des écoles maternelles au lycées, ceci afin de faire découvrir cet univers de l’artisanat d’art et qui sait ? peut-être déclencher certaines vocations. CERCLE des ARTS halle de la mairie BAZAS BAZAS 33430 Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/placedesarts.bazas/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 artisans art Dominique TAMAGNAN

