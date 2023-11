Salon du Vin au Féminin Cercle des Arts et Métiers Salon-de-Provence, 2 décembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Venez passer un agréable moment de dégustation, de découverte et de partage..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Cercle des Arts et Métiers Rue Des Fileuses de soie

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy a pleasant moment of tasting, discovery and sharing.

Venga y disfrute de un agradable momento de degustación, descubrimiento y convivencia.

Verbringen Sie einen angenehmen Moment der Verkostung, der Entdeckung und des Austauschs.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme de Salon de Provence