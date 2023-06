Que la Fête soit… Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence Saint-Paul-de-Vence Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Paul-de-Vence Que la Fête soit… Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence, 21 juin 2023, Saint-Paul-de-Vence. Que la Fête soit… Mercredi 21 juin, 18h30 Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence Une rencontre musicale​ pour exprimer ses ressentis et communiquer des vibrations positives Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence Saint Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)615880632 https://www.facebook.com/casp.saintpaul Le Cercle des artistes de Saint Paul de Vence est une association artistique multiArts dédiée aux artistes locaux pour exprimer leur créativité et partager des moments festifs Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

