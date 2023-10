Mise en lumière de l’espace des moulins au Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence par des projections en « Musical Moving Paintings » Cercle des artistes de Saint Paul de Vence 06570 Saint-Paul-de-Vence, 13 mai 2023, Saint-Paul-de-Vence.

Mise en lumière de l’espace des moulins au Cercle des Artistes de Saint Paul de Vence par des projections en « Musical Moving Paintings » Samedi 13 mai, 21h00 Cercle des artistes de Saint Paul de Vence 06570 Entrée libre

A la vieille forge, structure municipale dédiée à l’art contemporain, un atelier MultiArts est à découvrir. Durant cette journée, sont présentées des créations picturales, des compositions musicales. Et en soirée pour animer la nuit européenne des musées, des projections audiovisuelles en « Musical Moving Paintings » un art innovateur musical et graphique animé par le numérique pour créer des mouvements symboliques et mettre en lumière une grande structure de 4 moulins installés face à la vieille forge.

Cercle des artistes de Saint Paul de Vence 06570 Cercle des artistes la vieille forge place du tilleul Saint Paul de Vence 06570 Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.facebook.com/casp.saintpaul/ L’année 2000 est celle de la création à Saint Paul de Vence d’une association d’artistes nommée « Le Cercle des Artistes de Saint-Paul-de-Vence ». Elle a pour objectif « La promotion des artistes auteurs locaux au travers d’événements collectifs et d’expositions». L’objectif est de créer un lieu dédié à la créativité et à l’imaginaire pour animer le village.. Le Cercle a semé de nombreuses ondes positives au travers de différentes manifestations artistiques, il a aidé beaucoup de personnes à s’exprimer et à se faire connaître en tant qu’artiste lors de vernissages qui ont fait vivre depuis l’an 2000 plus de 250 moments de rencontres festives…. une réelle belle histoire du village artistique saint-paulois. accès village à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

