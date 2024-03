Cercle des aidants Foyer Vert Vert, jeudi 28 mars 2024.

Cercle des aidants Foyer Vert Vert Landes

Prochain Cercle des aidants organisé par le Pôle des aidants du CIAS Cœur Haute Lande

?? Date Jeudi 28 Mars 2024 ?? Horaire 14h 16h ?? Lieu Vert

?? Thématique du jour Ma retraite mes envies… ma réalité ? Parce que vos besoins et vos envies comptent, venez échanger avec d’autres proches aidants dans un espace bienveillant et accueillant.

?? Nous comptons sur vous pour partager cette information aux proches aidants de votre entourage. Plus nous serons nombreux, plus riches seront nos échanges !

?? Merci pour votre soutien et votre engagement. Nous avons hâte de vous retrouver pour ce moment précieux de partage et de solidarité. .

Début : 2024-03-28 14:00:00

fin : 2024-03-28 16:00:00

Foyer Vert 143, impasse de l’auberge 40420 VERT

Vert 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine l.bentes@ciascoeurhautelande.fr

