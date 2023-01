CERCLE DES AIDANTS – LIEU D’ECHANGES ET DE PARTAGE DES AIDANTS Claret Claret Claret Catégories d’Évènement: CLARET

Hérault

CERCLE DES AIDANTS – LIEU D’ECHANGES ET DE PARTAGE DES AIDANTS Claret, 14 février 2023, Claret Claret. CERCLE DES AIDANTS – LIEU D’ECHANGES ET DE PARTAGE DES AIDANTS Place de l’Hermet Claret Hérault

2023-02-14 – 2023-02-14 Claret

Hérault Claret CERCLE DES AIDANTS – Lieu d’échanges et de partage des aidants

Le 14 février / 14 mars / 11 avril / 9 mai / 13 juin 2023

Au comptoir d’Aurélia (61 Place de l’Hermet – Claret) Nous sommes aidants d’un conjoint, d’un malade longue durée, un parent, un enfant….

Nous accompagnons au quotidien un proche Pour bien aider c’est bien d’être aidé et de pouvoir partager simplement nos expériences et nos ressources

Nous avons parfois besoin de nous accorder à nous même un temps de parole et d’écoute. Infos au 06 07 33 39 03 CERCLE DES AIDANTS – Lieu d’échanges et de partage des aidants

Le 14 février / 14 mars / 11 avril / 9 mai / 13 juin 2023

Au comptoir d’Aurélia (61 Place de l’Hermet – Claret) Nous sommes aidants d’un conjoint, d’un malade longue durée, un parent, un enfant….

Nous accompagnons au quotidien un proche Nous avons parfois besoin de nous accorder à nous même un temps de parole et d’écoute. +33 6 07 33 39 03 Claret

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: CLARET, Hérault Autres Lieu Claret Adresse Place de l'Hermet Claret Hérault Ville Claret Claret lieuville Claret Departement Hérault

Claret Claret Claret Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/claret-claret/

CERCLE DES AIDANTS – LIEU D’ECHANGES ET DE PARTAGE DES AIDANTS Claret 2023-02-14 was last modified: by CERCLE DES AIDANTS – LIEU D’ECHANGES ET DE PARTAGE DES AIDANTS Claret Claret 14 février 2023 Claret Claret, Hérault Hérault Place de l'Hermet Claret Hérault

Claret Claret Hérault