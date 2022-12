séjour à Sillé-le-Guillaume Cercle de voile Sillé Plage Sillé-le-Guillaume Catégories d’évènement: Sarthe

Sillé-le-Guillaume

séjour à Sillé-le-Guillaume Cercle de voile Sillé Plage, 11 juillet 2022, Sillé-le-Guillaume. séjour à Sillé-le-Guillaume 11 – 15 juillet Cercle de voile Sillé Plage

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Cercle de voile Sillé Plage 72140 Sillé le Guillaume Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire Nous sommes sur un séjour de 5 jours et 4 nuits. Le séjour d’été organisés par la commune de Champagne-sur-Oise existe depuis plus de 15 ans. Pour ma part, je m’occupe des séjours depuis plus de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T06:00:00+02:00

2022-07-15T20:00:00+02:00 MAIRIE DE CHAMPAGNE-SUR-OISE

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Sillé-le-Guillaume Autres Lieu Cercle de voile Sillé Plage Adresse 72140 Sillé le Guillaume Ville Sillé-le-Guillaume Age minimum 3 Age maximum 16 lieuville Cercle de voile Sillé Plage Sillé-le-Guillaume Departement Sarthe

Cercle de voile Sillé Plage Sillé-le-Guillaume Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sille-le-guillaume/

séjour à Sillé-le-Guillaume Cercle de voile Sillé Plage 2022-07-11 was last modified: by séjour à Sillé-le-Guillaume Cercle de voile Sillé Plage Cercle de voile Sillé Plage 11 juillet 2022 Cercle de voile Sillé Plage Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume

Sillé-le-Guillaume Sarthe