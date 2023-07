JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE. Rencontres artistiques au Tétrodon Cercle de voile de Tholon Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE. Rencontres artistiques au Tétrodon Cercle de voile de Tholon Martigues, 14 octobre 2023, Martigues. JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE. Rencontres artistiques au Tétrodon Samedi 14 octobre, 11h00 Cercle de voile de Tholon Entrée libre et gratuite Présentation Le 14 octobre de 11h à 22h, c’est la fête au Tétrodon !

Les artistes en résidence au Tétrodon cette année proposent des ateliers, des balades, des projections et des rencontres pour découvrir le travail issu de leur séjour dans ce site unique, labélisé « Architecture contemporaine remarquable ».

Action organisée en partenariat avec l’association « par ce passage, infranchi ». Résidences 2023 « Explorations micro-archéologiques » : rencontre et projection avec Driss Aroussi, Patricia Boucharlat, Fleur Descaillot, Moahammed Laouli et Pauline Salminen

« Qui n’a jamais rêvé d’être quelqu’un autre » : rencontre et projection avec Émilie Allais

« Nourrir, nettoyer, habiter » : atelier avec Virginie Rochetti

« Les fossiles pétrochimiques de l’étang de Berre » : présentation et projection avec Sybille Duboc

« Canto Pérette » : balade avec avec Nicolas Mémain

« Viser » : atelier avec Esther Salmona

« Ressources » : promenade avec Fabrice Frigou Informations pratiques Rendez-vous au théâtre de verdure de la base de voile de Tholon

Gratuit, sans inscription

Renseignements au 04 42 49 03 30

