[ANNULÉ] Visite du Tétrodon Cercle de voile de Tholon Martigues

Martigues

[ANNULÉ] Visite du Tétrodon Cercle de voile de Tholon, 25 mars 2023, Martigues. [ANNULÉ] Visite du Tétrodon Samedi 25 mars, 14h30 Cercle de voile de Tholon Entrée libre, sans inscription Présentation Labellisé « architecture contemporaine remarquable », le Tétrodon est un habitat mobile et modulable installé sur les berges de l’étang de Berre. Cette visite invite à découvrir cet objet singulier, conçu dans les années 1970, destiné à loger les ouvriers de la Sonacotra et redécouvert à Fos-sur-Mer en 2011. Informations pratiques Gratuit, sans inscription

Rendez-vous devant le Tétrodon sur la base nautique de Tholon

Rendez-vous devant le Tétrodon sur la base nautique de Tholon

Renseignements au 04 42 49 03 30

Cercle de voile de Tholon
18 Bd du Tourret de Vallier, 13500 Martigues
Martigues 13500 Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T15:30:00+01:00

2023-03-25T14:30:00+01:00 – 2023-03-25T15:30:00+01:00 Service Art Histoire Archéologie (AHA) Architecture © AHA Martigues

