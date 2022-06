Cercle de Sophrologie pour les Femmes Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis 84120 20 Au programme:

temps de Partage

Seance de Sophrologie : Relaxation dynamique, Technique de respiration , Visualisation positive ,retour d’expèriences

Moment convivial

Thémes abordés: Gestion des émotions , sommeil… Cercle de Sophrologie – Séance de Sophrologie de 1h30 une fois par Mois

en petit groupe de 4 personnes

