2023-01-21 10:00:00 – 2023-01-22 17:00:00

Deux-Sèvres Vasles Besoin de vous écouter, de prendre soin de vous et d’oser explorer votre voix? Voici deux jours entiers, dans un cadre bienveillant, pour s’immerger dans la résonance. Ils permettent d’expérimenter son impact sur nos corps et d’explorer la voix dans sa profondeur et sa légèreté. Une façon de se mettre au diapason avec la nouvelle année. Besoin de vous écouter, de prendre soin de vous et d’oser explorer votre voix? Voici deux jours entiers, dans un cadre bienveillant, pour s’immerger dans la résonance. Ils permettent d’expérimenter son impact sur nos corps et d’explorer la voix dans sa profondeur et sa légèreté. Une façon de se mettre au diapason avec la nouvelle année. +33 6 81 09 77 88 Cercle de sons Week-end corps et voix à la Grange Madame à Vasles

dernière mise à jour : 2023-01-16 par CC Parthenay Gâtine

