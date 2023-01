Cercle de rêves Civray, 20 janvier 2023, Civray Civray.

Cercle de rêves

25 rue du commerce Atelier-boutique Potions Essentielles Civray Vienne Atelier-boutique Potions Essentielles 25 rue du commerce

2023-01-20 – 2023-01-20

Atelier-boutique Potions Essentielles 25 rue du commerce

Civray

Vienne

Civray

Bienvenue à un atelier-voyage de 3h destiné à connecter et matérialiser vos rêves et vos intentions pour cette année 2023 !

Au programme :

Voyage au tambour

Créations et activation de vos bâtons de rêves

Rituel pour la Terre

Places limitées à 8 personnes.

Inscription indispensable auprès de Louisa, directement à la boutique ou 07 87 03 68 36 / potionsessentielles@gmail.com

Bienvenue à un atelier-voyage de 3h destiné à connecter et matérialiser vos rêves et vos intentions pour cette année 2023 !

Au programme :

Voyage au tambour

Créations et activation de vos bâtons de rêves

Rituel pour la Terre

Places limitées à 8 personnes.

Inscription indispensable auprès de Louisa, directement à la boutique ou 07 87 03 68 36 / potionsessentielles@gmail.com

+33 6 76 81 04 39

Alexia Wodli

Atelier-boutique Potions Essentielles 25 rue du commerce Civray

dernière mise à jour : 2023-01-12 par