Cercle de pleine lune : cérémonie de la rose Résidence Adonis La baule, mercredi 24 avril 2024.

Cercle de pleine lune : cérémonie de la rose Cette cérémonie de la rose est un temps de connexion à soi et de reliance à d'autres femmes. Sur réservation : 06 43 46 78 60 Places limitées Mercredi 24 avril, 18h00 Résidence Adonis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T20:00:00+02:00

Cette cérémonie de la rose est un temps de connexion à soi et de reliance à d’autres femmes.

Sur réservation : 06 43 46 78 60

Places limitées

Résidence Adonis 53, avenue Franchet d'Esperey 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

