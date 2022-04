Cercle de philosophie avec Alice Popieul La Librairie Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Cercle de philosophie avec Alice Popieul La Librairie, 6 avril 2022, Dunkerque. Cercle de philosophie avec Alice Popieul

La Librairie, le mercredi 6 avril à 17:30

Le travail d’Illich tourne autour d’une critique de la professionnalisation des savoirs ayant pour toile de fond la société industrielle. Vous êtes invités à lire ou parcourir le texte d’ici-là, si vous en avez la possibilité. Résumé : Némésis médicale Lorsque leur développement dépasse certains seuils critiques, certaines institutions deviennent les principaux obstacles à la réalisation des objectifs qu’elles visent. Cette ” contre-productivité paradoxale “, version moderne du mythe de la Némésis (déesse grecque de la vengeance), Ivan Illich en fait ici la théorie systématique à propos de la médecine. Il critique tout particulièrement la diminution de la santé des hommes sous l’effet du développement sans fin de l’institution médicale, en soulignant l’inefficacité globale d’une médecine coûteuse, la perte de la capacité personnelle des individus de s’adapter à des environnements variés et le mythe de l’immortalité qui conduit au déni de la douleur, du vieillissement et de la mort. Ivan Illich (1926-2002) Philosophe, penseur de l’écologie politique, il a fondé, au Mexique, le Centre international de documentation (CIDOC). Il est l’auteur d’une oeuvre importante qui a contribué à l’analyse critique de la société industrielle, parmi laquelle on trouve les deux best-sellers Une société sans école (1971)et La Convivialité (1973). Réservation obligatoire à l’adresse mail : [hristophe@lalibrairie.fr](mailto:hristophe@lalibrairie.fr)

Réservation obligatoire

Dans le cadre de Passions d’avril, venez échanger avec Alice Popieul, agrégée en philosophie, autour de l’ouvrage Nemesis médicale publié aux Éditions Points. La Librairie 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T17:30:00 2022-04-06T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu La Librairie Adresse 33 Rue Emmery, 59140 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville La Librairie Dunkerque Departement Nord

La Librairie Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/

Cercle de philosophie avec Alice Popieul La Librairie 2022-04-06 was last modified: by Cercle de philosophie avec Alice Popieul La Librairie La Librairie 6 avril 2022 dunkerque La Librairie Dunkerque

Dunkerque Nord