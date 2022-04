Cercle de paroles sur les relations plurielles Espace Simone Signoret, 14 avril 2022, Cenon.

Cercle de paroles sur les relations plurielles

Espace Simone Signoret, le jeudi 14 avril à 19:00

Si vous expérimentez une relation ouverte, le polyamour, la non-monogamie éthique ou encore les relations multiples et que vous voulez échanger et partager votre parcours, vos questionnements, vos insécurités et vos ressentis dans la bienveillance et l’écoute active, ce cercle est fait pour vous. Les échanges seront enregistrés à des fins de recherches et partagés avec le consentement de tous et toutes.

5€ d’adhésion à l’association / 12 personnes maximum / sur réservation

Pour cette seconde soirée, la Barbusserie vous propose de vous exprimer autour d’un cercle de parole sur les relations plurielles.

Espace Simone Signoret 1 Avenue Carnot cenon Cenon Gironde



