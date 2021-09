Cercle de Paroles: Maman/Bébé Boutique bulle de bien naitre, 6 octobre 2021, Poitiers.

Cercle de Paroles: Maman/Bébé

Boutique bulle de bien naitre, le mercredi 6 octobre à 09:15

Vous venez d’accoucher et/ou bébé a entre 0 et 1 an, alors ce cercle est fait pour vous! Le but de ce groupe de paroles sera d’échanger et de partager autour des différents sujets qui vous touchent en tant que jeune maman, et surtout de pouvoir répondre à d’éventuels questionnements, de vous orienter au mieux ou encore de se réjouir de petites victoires. Au cours de différents temps, nous évoluerons ensemble afin de retrouver un bien-être interne et externe. Je me ferai une joie de vous donner la parole à tour de rôle et selon vos besoins et envies, et que tout ces échanges vous permettent de ressortir soulagée et pleine d’entrain. L’idée sera aussi de pouvoir s’appuyer chacune sur les expériences des autres, ainsi que sur les conseils que je pourrais vous apporter spécifiquement. Un moment d’échange et de conscientisation grâce à l’intermittence d’instants chantés, de moments cocooning avec bébé, et de prise de parole. Les jumeaux ou jumelles seront bien sûr les bienvenus, en trio avec maman dans les même conditions. >>> Inscription obligatoire par téléphone ou par mail >>> 6 places disponibles >>> Atelier maintenu à partir de 5 duo/trio inscrits

15€/duo ou trio; places limitées à 6 duo/trio; Sur inscription uniquement

Vous venez d’accoucher et/ou bébé a entre 0 et 1 an, alors ce cercle de paroles, bienveillant, est fait pour vous!

Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T09:15:00 2021-10-06T10:45:00