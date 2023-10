Cercle de Parole : Bullerengue All Stars Digital Village Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

La conférence sur le Bullerengue : une musique traditionnelle colombienne.

Rejoignez nous pour un cercle de parole, une conférence sur la culture musicale du Bullerengue, une tradition folklorique colombienne qui mélange des rythmes africains et indigènes avec une énergie contagieuse.

BULLERENGUE ALL-STARS

‍Les Bullerengue All Stars sont un ensemble composé de quatre des praticiens de bullerengue les plus renommés de Colombie, originaires de deux régions où il fait partie intégrante de la culture depuis des siècles : San Basilio de Palenque et Turbo, dans la région d’Urabá en Colombie. Ils sont l’incarnation vivante et les gardiens d’une tradition ancestrale qui a prospéré pendant des siècles et qui raconte une histoire de résistance et de résilience.

Ces maestros se réunissent pour la première fois en tant qu’ambassadeurs de leur patrimoine, cherchant à sensibiliser et à faire apprécier le bullerengue et à partager leur héritage culturel avec un public international.

De Palenque, Bolívar :

‍Emelia Reyes (La Burgos)

‍Fille de la légendaire chanteuse de bullerengue Graciela Salgado de San Basilio de Palenque, La Burgos est la porteuse de l’héritage ancestral des familles Salgado et Valdez, les praticiens traditionnels du bullerengue de ce palenque. Elle est actuellement la chanteuse principale de Las Alegres Ambulancias, un poste autrefois occupé par sa mère et sa grand-mère, María La Luz Valdez. La Burgos joue un rôle clé dans le maintien des traditions orales du bullerengue et du lumbalú – la danse des morts – dans cette région.

Franklin Hernandez (Lukumi)

‍Maître batteur de San Basilio de Palenque, Lukumi a joué avec d’innombrables maestros renommés en Colombie, dont Rafael Cassiani, Ceferina Banquez, La Burgos et Nelda Piña. Il est le fondateur, directeur et animateur de Famia Ri Tabalá, un projet pédagogique pour les enfants où il se consacre à la transmission et à l’enseignement du bullerengue, du sexteto et d’autres rythmes de tambour de la Caraïbe colombienne aux jeunes générations de Palenque dans le but de préserver ces traditions.

De Turbo, Antioquia :

‍Yarley Escudero (El Happy) (Palenque de Chucunate)

‍L’un des praticiens de bullerengue les plus polyvalents et talentueux de la région, El Happy est le porteur de l’héritage ancestral de la famille Escudero, les praticiens traditionnels du bullerengue de Turbo, Antioquia. Il a grandi entouré de légendes de cet art telles que Martina Balseiro, Sabina Escudero, Marcelina Escudero et son propre père, le maître batteur et danseur Guillermo Escudero. Il est actuellement le directeur et le batteur principal de ‘Corazón de Tambó’, et a été plusieurs fois récompensé en tant que meilleur danseur, meilleur chanteur et meilleur batteur dans différents festivals de bullerengue en Colombie, sa mention la plus récente étant celle de ‘Meilleur Chanteur’ au Festival de María la Baja en décembre 2022. Il dirige également des processus pédagogiques à Turbo, enseignant le bullerengue aux enfants et aux communautés à risque.

Dely Prem

‍Danseuse originaire de Turbo, Antioquia, Dely est actuellement la danseuse principale de ‘Corazon de Tambó’, l’un des groupes de bullerengue les plus importants de la région. Elle a commencé son parcours dans le bullerengue en tant qu’élève d’El Happy, apprenant étroitement de lui et des autres membres de la famille Escudero. Aujourd’hui, elle est une praticienne renommée et une défenseure du mouvement du bullerengue à Turbo. Elle anime régulièrement des ateliers de danse de bullerengue à Turbo et dans d’autres parties de la Colombie.

Le but de cet événement est d’ouvrir sur des sujets comme l’histoire, la culture, la géographie et le vécu de ces personnes, en allant de la résilience, la violence en Colombie aux valeurs de l’expression culturelle ailleurs.

Restez avec nous jusqu’à la fin pour assister à la fermeture en musique de cette conférence avec quelques morceaux joués par le groupe .

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

Digital Village