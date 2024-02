Cercle de Parole avec le CIDFF autour de la Femme Le Tiers-Lieu du 15ème Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Moi & Mes Enfants et Novaxia organisent un cercle de parole animé par le CIDFF pour le mois de la Femme, le jeudi 28 mars de 18h30 à 21h.

Rejoignez-nous pour une expérience de partage profond et d’écoute attentive lors notre Cercle de Parole animé par le CIDFF.

Durant cet événement, qui se déroulera sous forme de parcours de déambulation et en second temps un moment d’échange, vous aurez l’opportunité d’aborder les thèmes cruciaux de la santé sexuelle et du consentement, les concepts clés liés à ces sujets et à partager vos réflexions et préoccupations.

Ce Cercle de Parole est un espace ouvert à tous : jeunes et adultes qui souhaitent s’exprimer, partager leurs pensées et leurs émotions, ou simplement écouter les autres dans un environnement sûr et bienveillant où le jugement est laissé à la porte.

Après cette expérience enrichissante, nous vous invitons à poursuivre les discussions autour d’un moment convivial avec un apéro. Cela sera l’occasion idéale de prolonger les échanges, de créer des liens et de continuer à discuter dans une atmosphère détendue.

Informations complémentaires :

Quand ? Jeudi 28 mars, de 18h30 à 21h00.

Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 43 rue Saint Charles, 75015 Paris

Tarifs ? Gratuit pour tous !

Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Le Tiers-Lieu du 15ème 43 Rue Saint Charles 75015

Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/398859-u-tiers-lieu-15eme-cercle-de-parole-avec-le-cidff-28-03-2024 hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

Moi & Mes Enfants