CERCLE DE PAROLE À THÈME ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte, jeudi 11 avril 2024.

CERCLE DE PAROLE À THÈME ODDAS salle 2 Fontenay-le-Comte Vendée

Thème du jour « Enfance et Conscience ». Pour l’atelier prévoir un plaid et un coussin pour être assis/e confortablement. Il y a aussi des chaises pour celles et ceux qui ne peuvent rester au sol.

Adhésion à l’association Immergence La Maison De l’Être obligatoire (5€ par personne et par an). Elle peut se faire lors de l’atelier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:30:00

fin : 2024-04-11 22:00:00

ODDAS salle 2 25 Rue des Cordeliers

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire morlaceline@gmail.com

L’événement CERCLE DE PAROLE À THÈME Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-04-08 par Vendée Expansion