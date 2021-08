Cercle de Lune entre femmes Bartherans, 21 septembre 2021, Bartherans.

Cercle de Lune entre femmes 2021-09-21 19:30:00 – 2021-09-21 21:30:00 La cabane en Mélèze 18, rue des noisetiers

Bartherans Doubs Bartherans

Un rendez-vous mensuel à chaque pleine lune pour exprimer ce qui nous traverse à cette période si particulière. La pleine lune est magnétique, elle nous révèle qui on est, comment on se sent. Le cercle de lune permet de soutenir les femmes durant cette période intense. Nous pouvons exprimer nos ressentis, notre hypersensibilité, notre sensualité en toute confiance car le cercle de femme est un espace de confidentialité bienveillant

florence-nicolas@live.fr

