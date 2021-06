Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Cercle de lecture sur le thème « Un coup de cœur » Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Cercle de lecture sur le thème « Un coup de cœur » Cambo-les-Bains, 11 juin 2021-11 juin 2021, Cambo-les-Bains. Cercle de lecture sur le thème « Un coup de cœur » 2021-06-11 18:30:00 – 2021-06-11

Thème : « Un coup de cœur » En français. Sur inscription au 05 59 93 50 70. Places limitées.

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Ville Cambo-les-Bains lieuville 43.36055#-1.3999