Centre Charles Péguy, le mercredi 22 septembre à 15:00

Elles ont écrit sous des pseudos pour pouvoir s’exprimer. Elles ont dépeint la réalité des femmes à la Belle Époque avec autant de brio qu’un Zola ou qu’un Victor Hugo. Redécouvrez les autrices oubliées lors d’une présentation de leurs œuvres, et de leurs vies.

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T15:00:00 2021-09-22T16:00:00

