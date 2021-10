UsselUssel Ussel Ussel Corrèze, Ussel Cercle de lecture ‘Les sept plumes de l’aigle’ Ussel Ussel UsselUssel Catégories d’évènement: Corrèze

Ussel

Cercle de lecture ‘Les sept plumes de l’aigle’ Ussel Ussel, 8 octobre 2021, UsselUssel. Cercle de lecture ‘Les sept plumes de l’aigle’ 2021-10-08 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-08 18:00:00 18:00:00 Médiathèque intercommunale 24 Avenue Carnot

Ussel Corrèze Ussel Corrèze Ussel De 16h à 18h à la médiathèque

Gratuit – Tout public – Chaque participant a lu un livre de l’auteur

Renseignements : 06.33.98.39.27 ou matteo.rezco@zoho.com Les participants débattront autour de l’œuvre d’Henri Gougaud, “Les sept plumes de l’aigle” animé par Mattéo Rezco mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr +33 5 55 72 31 47 http://www.hccmediatheque.fr/ De 16h à 18h à la médiathèque

Gratuit – Tout public – Chaque participant a lu un livre de l’auteur

Renseignements : 06.33.98.39.27 ou matteo.rezco@zoho.com dernière mise à jour : 2021-09-28 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Ussel Autres Lieu Ussel Ussel Adresse Médiathèque intercommunale 24 Avenue Carnot Ville UsselUssel lieuville 45.54741#2.311