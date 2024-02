CERCLE DE LECTURE « DES LIVRES ET VOUS » Nissan-lez-Enserune, samedi 9 mars 2024.

CERCLE DE LECTURE « DES LIVRES ET VOUS » Nissan-lez-Enserune Hérault

Le cercle de lecture « Des livres et vous », animé par Sophie P., vous invite à partager vos lectures préférées. Lors de ces rencontres conviviales, chacun est invité à présenter un livre, partager son ressenti et découvrir de nouveaux titres.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09

17 Avenue de Lespignan

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie mediatheque.nissan@ladomitienne.com

