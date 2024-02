Cercle de lecture Librairie La Curieuse Arudy, vendredi 1 mars 2024.

Cercle de lecture Librairie La Curieuse Arudy Pyrénées-Atlantiques

En amont des rencontres de Lionel Destremau le 7 mars, Séverine Chevalier et Anne Bourrel le 9 mars, rejoignez le cercle de lecture et échangez sur les ouvrages de ces 3 autrices et auteur invitées dans le cadre de l’itinérance littéraire de la maison d’édition La Manufacture du Livre.

Soirée animée par la libraire de la La Curieuse librairie-troquet EUR.

Début : 2024-03-01 18:00:00

2024-03-01

Librairie La Curieuse 2 Rue Carnot

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lacurieuselibrairietroquet@gmail.com

