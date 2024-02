Cercle de lecture aléatoire Aux Bons Romans Fumel, jeudi 8 février 2024.

Club de lecture aléatoire pour partager des impressions de lecture, découvrir de nouveaux auteurs et faire se rencontrer des gens ayant un goût commun pour la littérature. Pour le 1er rdv, la bibliothèque vous proposera une sélection de titres de la rentrée littéraire et nos Coups de Cœur.

À l’initiative de la bibliothèque et à la demande de lecteurs, le club de lecture aléatoire reprend son activité. Il s’agira de partager, en toute convivialité, des impressions de lecture, de découvrir de nouveaux auteurs et faire se rencontrer des gens ayant un goût commun pour la littérature, sous toutes ses formes.

Pour le 1er rdv, la bibliothèque vous proposera une sélection de titres à découvrir parmi ceux de la rentrée littéraire et ceux que nous avons bien aimés. Alors préparez vos Coups de Cœur et n’hésitez-pas à venir nous les faire partager !

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 15:00:00

fin : 2024-02-08

Place du château

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

