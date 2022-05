Cercle de lecture adulte Bibliothèque Vauban Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Cercle de lecture adulte Bibliothèque Vauban, 10 mai 2022, Versailles. Cercle de lecture adulte

du mardi 10 mai au mardi 7 juin à Bibliothèque Vauban Entrée libre et gratuite

Envie de partager un coup de cœur littéraire ? Venez échanger avec d’autres lecteurs pour partager de belles découvertes. À partir de 18 ans. Bibliothèque Vauban 76, rue Champ – Lagarde 78000 Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T09:30:00 2022-05-10T11:00:00;2022-06-07T09:30:00 2022-06-07T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Vauban Adresse 76, rue Champ - Lagarde 78000 Ville Versailles lieuville Bibliothèque Vauban Versailles Departement Yvelines

Bibliothèque Vauban Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Cercle de lecture adulte Bibliothèque Vauban 2022-05-10 was last modified: by Cercle de lecture adulte Bibliothèque Vauban Bibliothèque Vauban 10 mai 2022 Bibliothèque Vauban Versailles Versailles

Versailles Yvelines