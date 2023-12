Conférence : Le site médiéval de Bialé, fortification et ancienne bastide Cercle de la Fraternité Saint-Justin, 4 décembre 2023, Saint-Justin.

Saint-Justin,Landes

Depuis 2022, une opération d’archéologie est en cours sur la commune de St Justin, portée par l’association « Retrouvons notre histoire ». Charles Viaut et Mathilde Buisson présenteront les résultats de la campagne de fouilles 2023 et les grandes lignes du programme 2024.

Ouvert à tous.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Cercle de la Fraternité Rue Mercadieu

Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Since 2022, an archaeological operation has been underway in the commune of St Justin, supported by the « Retrouvons notre histoire » association. Charles Viaut and Mathilde Buisson will present the results of the 2023 excavation campaign and the outline of the 2024 program.

Open to all

Desde 2022 se está llevando a cabo una operación arqueológica en la comuna de San Justino, apoyada por la asociación « Retrouvons notre histoire ». Charles Viaut y Mathilde Buisson presentarán los resultados de la campaña de excavación de 2023 y las grandes líneas del programa de 2024.

Abierto a todos

Seit 2022 läuft in der Gemeinde St Justin eine archäologische Operation, die von der Vereinigung « Retrouvons notre histoire » getragen wird. Charles Viaut und Mathilde Buisson werden die Ergebnisse der Ausgrabungskampagne 2023 und die Grundzüge des Programms 2024 vorstellen.

Offen für alle

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Landes d’Armagnac