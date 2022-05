Cercle de guérison

Cercle de guérison, 18 juillet 2022, . Cercle de guérison

2022-07-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-20 18:00:00 18:00:00 EUR 330 Ce stage s’adresse à tout homme ou femme ressentant toute forme de souffrance, et désireux de cheminer vers un état de paix et de réconciliation intérieure. Avec la pratique quotidienne du yoga, de la méditation, de l’analyse de rêves. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville