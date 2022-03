Cercle de femmes Thème : Se relier à son féminin Bellême, 9 avril 2022, Bellême.

Cercle de femmes Thème : Se relier à son féminin Bellême

2022-04-09 – 2022-04-09

Bellême Orne

Thème : “Explorer son chaudron sacré”

Bas ventre, utérus, bassin, matrice, chaudron… autant de mots pour décrire cette partie du corps souvent mise aux oubliettes. Une partie de notre être pourtant sacrée, siège de la puissance féminine, source de vie, de fécondité et de créativité. Lors de ce cercle, des pratiques corporelles et de méditations suivies d’un temps de partage seront proposés afin de (re)découvrir, explorer et ressentir cet espace sacré.

Tarif non communiqué

Thème : “Explorer son chaudron sacré”

Bas ventre, utérus, bassin, matrice, chaudron… autant de mots pour décrire cette partie du corps souvent mise aux oubliettes. Une partie de notre être pourtant sacrée, siège de la puissance féminine, source…

delphinecorbin@yogaclinique.fr +33 6 37 71 74 15

Thème : “Explorer son chaudron sacré”

Bas ventre, utérus, bassin, matrice, chaudron… autant de mots pour décrire cette partie du corps souvent mise aux oubliettes. Une partie de notre être pourtant sacrée, siège de la puissance féminine, source de vie, de fécondité et de créativité. Lors de ce cercle, des pratiques corporelles et de méditations suivies d’un temps de partage seront proposés afin de (re)découvrir, explorer et ressentir cet espace sacré.

Tarif non communiqué

Bellême

dernière mise à jour : 2022-03-08 par