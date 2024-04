Cercle de femmes Lignières, dimanche 14 avril 2024.

Cercle de femmes Lignières Cher

Dimanche

Participez au cercle de femmes animé par Nathalie Frimat dans la douceur, la bienveillance et le partage.

Participez au cercle de femme animé par Nathalie Frimat dans la douceur, la bienveillance et le partage. L’accès se fera par le parking situé Rue Jacques Coeur au 1er étage. Entrée libre et gratuite. 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:30:00

2 Rue de la Fonderie

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Cercle de femmes Lignières a été mis à jour le 2024-03-28 par OT LIGNIERES