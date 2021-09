Cercle de femmes “libération émotionnelle” Granville, 23 septembre 2021, Granville.

Cercle de femmes “libération émotionnelle” 2021-09-23 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-23 20:30:00 20:30:00

Granville Manche Granville

Ce rendez-vous mensuel que je propose est une parenthèse intime et ressourçante autour de la force du feminin sacré et de la parole des femmes « juste et légitime ! » qui se dépose à mes côtés avec résonance et dans le plus grand des respects. Mon hypersensibilité et ma quête de développement personnel ont fait de moi une thérapeute emphatique qui se nourrie du besoin de transmettre l’art de vivre holistique, sensoriel et authentique aux femmes dans le partage de l’apprentissage de la « sororité » à travers cette expérience puissante et libératrice pour chaque femme qui en ressort vulnérable, vraie, ancrée, soutenu, confiante, belle et à nouveau remplie de puissance !

boutique@emiliemoon.com +33 7 84 17 09 77 http://emiliemoon.com/

