Cazères Le Jardin Enchan'Thé Cazères, Haute-Garonne Cercle de femmes Le Jardin Enchan’Thé Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Cercle de femmes Le Jardin Enchan’Thé, 13 mars 2021-13 mars 2021, Cazères. Cercle de femmes

Le Jardin Enchan’Thé, le samedi 13 mars à 14:00

Le cercle de femmes permet de prendre conscience ensemble de ce qui nous limite pour pouvoir retrouver notre puissance personnelle et aller vers la femme en nous qui rayonne, simplement parce qu’elle a accueilli toutes les parties d’elle-même. Harmoniser le corps, le cœur, et l’esprit et faire tomber le masque identitaire; se reconnaître telle que nous sommes. Le thème: L’HÉRITAGE DE NOTRE LIGNÉE FÉMININE

Démêler la toile des conditionnements et des croyances limitantes reçus de l’histoire des femmes de ma famille, des femmes de ma société, des femmes du monde. Voir ces schémas qui se répètent et choisir un autre chemin pour soi. Coût pour 3h d’atelier: 50€

(en cas de difficulté financière, n’hésitez pas à m’en parler) Inscription par MP, email ([doyeuxmarie@gmail.com](mailto:doyeuxmarie@gmail.com)) ou au

06 87 32 23 85 Groupe limité à 6 personnes

50 €

L’HÉRITAGE DE NOTRE LIGNÉE FÉMININE Le Jardin Enchan’Thé 7 Place de l’Hôtel de ville Cazères Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T14:00:00 2021-03-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu Le Jardin Enchan'Thé Adresse 7 Place de l'Hôtel de ville Cazères Ville Cazères