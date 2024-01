Cercle de femmes, cercle de paroles Lieu-Dit Le Marot Palinges, jeudi 21 mars 2024.

C’est un cercle de Paroles pour vivre un voyage unique de reconnexion à son Essence. C’est un nid sécurisant où l’on s’autorise à prendre du temps pour Soi, à s’Ecouter, à se Respecter, à se libérer, à s’aider dans la Connaissance de Soi, à Oser, à Remercier en sororité.

Il permet de se reconnecter avec ses émotions, de gagner en Estime de Soi et en Confiance, de renouer avec sa nature féminine. Chaque Femme peut déposer chacune de ses facettes, sans jugement et avec douceur.

C’est un lieu où sa Parole et la Parole de l’Autre résonne et illumine, où l’Ecoute est puissante quand on se sent écouté.

Les Cercles de Femmes peuvent permettre cette reconnexion à son Essence et sa métamorphose.

Nous sommes là pour accueillir et déposer nos mots, nos émotions, nos ressentis, nos vulnérabilités, nos silences, nos réussites, nos doutes et revenir dans l’espace du Cœur, notre Puissance Intérieure. EUR.

Lieu-Dit Le Marot 42 Route des Sables

Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bienvenue@lenidauxpapillons.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21 21:30:00



