CERCLE DE CHANTS DU MONDE, CHANTS SACRÉS Combaillaux Combaillaux Catégories d’évènement: Combaillaux

Hérault

CERCLE DE CHANTS DU MONDE, CHANTS SACRÉS Combaillaux, 2 décembre 2022, Combaillaux. CERCLE DE CHANTS DU MONDE, CHANTS SACRÉS

Combaillaux Hérault

2022-12-02 – 2022-12-02 Combaillaux

Hérault Combaillaux Nous vous proposons un cercle de chants du monde, chants sacrés

Le vendredi 2 décembre à 19h à 21h

à Combaillaux suivi d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent. Ce sont des chants sacrés de différentes traditions , des textes inspirants pour la paix, accessibles à tous/tes, on fournit les paroles , y’a qu’à se laisser porter , unir nos voix , illuminer nos coeurs et rayonner la lumière Participation: 10 euros

Sur inscription au 06 67 76 18 22 ( Muriel)

Nombre de places limité Cercle de chants du monde, chants sacrés

Vendredi 2 décembre de 19h à 21h

à Combaillaux Suivi d’un repas partagé pour ceux qui le souhaitent Participation : 10€

Sur inscriptions +33 6 67 76 18 22 MURIEL VOIX NOMADE

Combaillaux

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Combaillaux, Hérault Autres Lieu Combaillaux Adresse Combaillaux Hérault Ville Combaillaux lieuville Combaillaux Departement Hérault

Combaillaux Combaillaux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combaillaux/

CERCLE DE CHANTS DU MONDE, CHANTS SACRÉS Combaillaux 2022-12-02 was last modified: by CERCLE DE CHANTS DU MONDE, CHANTS SACRÉS Combaillaux Combaillaux 2 décembre 2022 Combaillaux Combaillaux, Hérault Hérault

Combaillaux Hérault