Cercle Danse Folk (Adultes) Samedi 9 Avril 10H-12H à St-Genest-Lerpt (42) le Chasseur – Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt Catégories d’évènement: Loire

Saint-Genest-Lerpt

Cercle Danse Folk (Adultes) Samedi 9 Avril 10H-12H à St-Genest-Lerpt (42) le Chasseur – Saint-Genest-Lerpt, 9 avril 2022, Saint-Genest-Lerpt. Cercle Danse Folk (Adultes) Samedi 9 Avril 10H-12H à St-Genest-Lerpt (42)

le Chasseur – Saint-Genest-Lerpt, le samedi 9 avril à 10:00

Dans ce Cercle de Danse, tu trouveras des danses folk habituellement dansées en bal : cercle circassien, chapelloise, ronds, branles, danses de Bretagnes, mixers sur reel irlandais, danses de couple, danses chantées. Un temps où tous s’amusent ensemble dans le Partage et la Joie. N’hésite pas à venir même si tu ne sais pas ou as peur de danser. La bienveillance de la guidance et des danseurs-euses présents t’aidera à te sentir à l’aise.

10€ pour la guidance + 2€ pour la salle

Cercle Circassien Chapelloise Ronds Bourrée Scottish Mixers etc.. = un bel apprentissage dans la Bienveillance, le Partage, la Joie. le Chasseur – Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Genest-Lerpt Autres Lieu le Chasseur - Saint-Genest-Lerpt Adresse Saint-Genest-Lerpt Ville Saint-Genest-Lerpt lieuville le Chasseur - Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt Departement Loire

le Chasseur - Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-genest-lerpt/

Cercle Danse Folk (Adultes) Samedi 9 Avril 10H-12H à St-Genest-Lerpt (42) le Chasseur – Saint-Genest-Lerpt 2022-04-09 was last modified: by Cercle Danse Folk (Adultes) Samedi 9 Avril 10H-12H à St-Genest-Lerpt (42) le Chasseur – Saint-Genest-Lerpt le Chasseur - Saint-Genest-Lerpt 9 avril 2022 le Chasseur - Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt Saint-Genest-Lerpt

Saint-Genest-Lerpt Loire