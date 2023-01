CERCLE d’ABONDANCE et de CELEBRATION Lormes Lormes Catégories d’Évènement: Lormes

Nièvre

CERCLE d'ABONDANCE et de CELEBRATION Lormes, 27 janvier 2023, Lormes . 37 Rue Paul Barreau Lormes Nièvre

2023-01-27 18:15:00 – 2023-01-27 20:30:00

Nièvre EUR Plus qu’un Cercle, une Reliance ! Ici c’est qu’Amour, partage et soutien dans nos rêves !

N’hésitez pas à m’appeler pour plus d’info. Ces soirées sont offertes, dates posées jusqu’à fin juin, n’hésitez pas à les demander ! danstavibration@yahoo.com https://www.facebook.com/AlineDanseMassage Lormes

