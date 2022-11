CERCLE CRÉ’ART Sèvremont Sèvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

Vende Des séances proposées à la maison de la Vie Rurale par Charlotte Guignard – Osons Nous Révéler.

5 séances de créativité pour oser, pour t’amuser et pour expérimenter.

L’écologie au cœur : chaque création est réalisée à partir d’éléments de la nature à l’état brut ou travaillés (colle, peinture, laine…)

La forme centrée : comme fil conducteur pour nous relier à la Vie et à notre centre. Inscription obligatoire. Une créativité écologique pour se relier au Vivant! contact@cpie-sevre-bocage.com +33 2 51 57 77 14 https://www.osonsnousreveler.com/cr%C3%A9er-pour-se-relier Lieu-dit Les Bernardières CPIE SÈVRE ET BOCAGE Sèvremont

