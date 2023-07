Visites commentées de l’Appartement du Général Cambronne Cercle Cambronne 3 rue Jean Jacques Rousseau 44000 Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

3, rue Jean-Jacques Rousseau

par le Cercle Cambronne

Le Général Cambronne a vécu dans cet appartement du XVIII siècle durant 22 ans jusqu’à sa mort en 1842. Le Cercle Cambronne -salons de réception de prestige – l’a réhabilité tout en conservant ses caractéristiques et ses décors d’origine.

Visites commentées de l’appartement.

Dimanche 10h à 12h

14h à 17h

