Samedi 27 janvier à 10h30, venez rencontrer le designer Philippe Apeloig. Samedi 27 janvier 2024, 10h30 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

Début : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Les grands-parents de Philippe Apeloig et leurs trois enfants ont échappé à la déportation grâce à la protection des habitants de Châteaumeillant, un village du Cher. «Comment convoquer mon histoire léguée par mes grands-parents et mes parents pour en faire une création ? » C’est par cette question que le graphiste renommé, également affichiste et typographe, a entamé son travail artistique autour de «la politique du nom».

Depuis 2015, il a ainsi répertorié les plaques mémorielles de Paris, d’abord celles concernant les enfants arrêtés et déportés, ensuite les résistants. Ces photographies ont été projetées sur les façades du Panthéon dans une installation nommée « Ces murs qui nous font signe ».

Cette recension exhaustive, publiée ou projetée, est une plongée dans l’histoire des plaques commémoratives, inscriptions lapidaires, témoignant de leur évolution esthétique, de la typographie et des formules employées, révélatrices d’une écriture de la mémoire.

Entrée libre, réservation conseillée 02 38 42 03 91 / cercil@memorialdelashoah.org

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

