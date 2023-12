Venez rencontrer l’auteur et chercheur Philippe Mesnard Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans, 23 janvier 2024, Orléans.

Venez rencontrer l’auteur et chercheur Philippe Mesnard Mardi 23 janvier 2024, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

Enseignant, auteur, chercheur et directeur de revue, Philippe Mesnard questionne la mémoire de la Shoah et ceux qui la transmettent, les témoins. Ces voix qui s’éteignent peu à peu offrent des sensibilités multiples pour aborder le génocide des juifs. À une époque où la disparition imminente des témoins accroît la force de leurs mots et leur place dans la société, il est stimulant de regarder l’évolution de ces paroles, de leur diffusion et de ce qu’elles ont modifié dans la transmission de la mémoire. De Primo Levi auquel il a consacré une exposition et de nombreuses publications au manuscrit clandestin d’Auschwitz datant de 1945, sujet d’un travail plus récent, Philippe Mesnard exposera les nuances perceptibles dans les paroles des rescapés.

Philippe Mesnard est professeur de Littérature comparée en poste à l’Université Clermont-Auvergne, chercheur permanent au CELIS (Centre de recherches sur les littératures et la sociopoétique) depuis 2011 et membre de l’Institut Universitaire de France. Il a été directeur de la Fondation Auschwitz à Bruxelles de 2010-2015 et a été responsable de séminaire au Collège international de philosophie (Paris) de 1993 à 2020, où il a été directeur du programme « Le sens en résistance » entre 2007 et 2013. Depuis 2016, il dirige la revue Mémoires en jeu, après avoir été rédacteur en chef de Témoigner entre histoire et mémoire (2008-2015). En 2022, il est l’auteur de 10 monographies, 9 recueils collectifs et 7 éditions d’archives dont la dernière parution est Traces de vie à Auschwitz.

Entrée libre, réservation conseillée au 02 38 42 03 91 / cercil@memorialdelashoah.org

