Lecture bilingue français – langue des signes / Nuit de la lecture Dimanche 21 janvier 2024, 17h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

LECTURE BILINGUE – LANGUE DES SIGNES

Avec Mathieu Jouanneau, comédien et Marie-Éva Martin Kowalik, comédienne – interprète LSF, tous les

deux à la direction artistique du Collectif Rêve Brut

Robert Antelme, poète, épouse Marguerite Duras en 1939. Tous les deux s’engagent dans la Résistance. Robert est arrêté et envoyé dans le camp de Buchenwald. En avril 1945, il est retrouvé à Dachau, épuisé par des mois de détention et atteint du typhus. Deux ans plus tard, il publie L’Espèce humaine, grand texte de la littérature concentrationnaire. Il y raconte au jour le jour l’expérience de la déportation.

En 1985, Marguerite Duras écrit La Douleur où elle relate l’attente qu’elle a vécu pendant la déportation de son mari et témoigne du retour à la vie de son mari.

Cette lecture sera menée par le Collectif Rêve Brut dont les créations parlent et interrogent, par l’intermédiaire de la Langue des Signes Française, de la langue française et de l’écriture.

Entrée libre, réservation conseillée au 02 38 42 03 91 / cercil@memorialdelashoah.org

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

