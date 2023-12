Venez rencontrer le dessinateur américain Ken Krimstein Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans, 9 janvier 2024, Orléans.

Venez rencontrer le dessinateur américain Ken Krimstein Mardi 9 janvier 2024, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-09T18:00:00+01:00 – 2024-01-09T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-09T18:00:00+01:00 – 2024-01-09T19:30:00+01:00

Vivre est une ode à la vie et à la jeunesse, un hommage au cœur battant de la culture yiddish, dont les visages et les voix se rappellent à nous avec fraîcheur et sincérité.

En 2017, au sous-sol d’une église de Vilnius, en Lituanie, des cahiers d’écoliers sont miraculeusement retrouvés, dans lesquels des adolescents juifs du Yiddishland avaient consigné leurs autobiographies. Près de quatre-vingts ans auparavant, ils participaient à un grand concours d’écriture, dont le prix devait être remis le 1er septembre 1939. Ce jour-là, l’armée allemande envahissait la Pologne…

Ken Krimstein a adapté les témoignages de six d’entre eux. Comme Anne Frank, ces jeunes hommes et femmes ont écrit leurs ambitions, leurs appréhensions et leurs espoirs avec l’humour et l’aplomb qui caractérisent la jeunesse, sans imaginer que leur monde allait bientôt être annihilé. Leurs récits s’animent sous la plume tendre et le trait vif de Ken Krimstein, qui compose ainsi un remarquable travail de mémoire.

Ken Krimstein est dessinateur pour le New Yorker, Punch et le Wall Street Journal, entre autres. Il est aussi l’auteur des Trois Vies de Hannah Arendt, lauréat du prix Bernard J. Brommel pour la biographie et la mémoire, et finaliste du Jewish Book Award.

Entrée libre, réservation conseillée au 02 38 42 03 91 / cercil@memorialdelashoah.org

En partenariat avec la librairie Les Temps Modernes

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}] [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}]

gratuit histoire