Rencontre avec l’écrivain Aurélien Cressely pour son roman Par-delà l’oubli Mardi 5 décembre, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

Aurélien Cressely a consacré son premier roman à une figure oubliée, René Blum.

Décembre 1941. René Blum est arrêté à son domicile parisien avec le concours de la police française, au cours d’une vaste rafle de notables de confession juive. Il est déplacé des camps d’internement français à celui d’Auschwitz, où il perd la vie.

Frère cadet de Léon Blum, la grande figure du Front populaire, René Blum est un homme de son temps, au service des arts. Tour à tour journaliste et critique à la Revue blanche et à Gil Blas, il fut aussi directeur artistique de casinos et du théâtre de Monte-Carlo — où il succéda à Diaghilev à la direction des Ballets russes. Il fréquenta aussi bien les écrivains que les peintres et les musiciens avant gardistes. Profondément humaniste et courageux, il mena pourtant une vie de famille chaotique.

Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

