La Rumeur d'Orléans par les archives de l'INA
Mardi 28 novembre, 18h00
Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv
Orléans

En écho à la création de Dorphé aux Enfers – Orléans 69 au Théâtre Gérard-Philipe (La Source), le CERCIL propose de revenir au traitement médiatique de la Rumeur à travers les archives de l'INA.

En présence de Sophie Bachmann, responsable du développement éducatif à l’INA

La Rumeur d’Orléans est un événement dont le retentissement a largement dépassé les frontières de la cité johannique.

Selon la rumeur transmise par bouche-à-oreille, des jeunes femmes sont enlevées dans les cabines d’essayage de plusieurs magasins de vêtements de la ville, tous tenus par des Juifs, en vue de les prostituer à l’étranger dans le cadre de la traite des Blanches.

Des rumeurs similaires de femmes disparaissant dans des cabines d’essayage (sans qu’il s’agisse forcément de commerçants juifs) se sont propagées dans les années 1960 dans plusieurs autres villes de France, sans atteindre le même retentissement.

Cette rumeur, étudiée par cinq sociologues dirigés par Edgar Morin dans l’essai La Rumeur d’Orléans publié en 1969, est devenue un cas d’école journalistique (essai complété en 1975 par La Rumeur d’Amiens de Claude Fischler).

En partenariat avec le CDNO

Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org
Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv
45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans

gratuit

