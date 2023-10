Atelier d’écriture avec l’auteur Luc Tartar Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier d’écriture avec l’auteur Luc Tartar Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans, 25 octobre 2023, Orléans. Atelier d’écriture avec l’auteur Luc Tartar 25 octobre et 1 novembre Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv entrée libre, réservation obligatoire ATELIER D’ÉCRITURE animé par Luc Tartar, auteur de théâtre

À partir de lettres d’internés des camps du Loiret, conservées au CERCIL, Luc Tartar guidera le public à dialoguer avec le passé en mettant en mots les émotions émergeant de la lecture. Sans faire l’interné un destinataire mais écrire à un homme et questionner son quotidien en posant un regard distant sur sa propre situation.

Entrée libre, réservation obligatoire : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}] [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-10-25T15:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00
2023-11-01T15:00:00+01:00 – 2023-11-01T17:00:00+01:00

