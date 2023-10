Rencontre avec Marie Moutier-Bitan pour son livre Le Pacte antisémite Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans, 17 octobre 2023, Orléans.

Le 22 juin 1941, les troupes nazies pénétraient en Union soviétique. Immédiatement les Juifs furent pris pour cibles lors d’exécutions qui se déroulèrent des Pays baltes à la mer Noire. En Galicie orientale, dans l’ouest de l’Ukraine, du jour au lendemain, des soldats de la Wehrmacht, des hommes des Einsatzgruppen et d’autres formations de police massacrèrent des civils juifs.

Du jour au lendemain, des paysans locaux déferlèrent sur les villes, menant la chasse aux Juifs. Du jour au lendemain, des voisins assassinèrent leurs voisins.

Les mécanismes de ces violences reposèrent sur deux éléments. D’abord un cadre légal posé par les Allemands, véritable permis de tuer relayé sur le terrain par des figures d’autorité locales; ensuite un puissant ressentiment de la population non juive à l’égard de ses voisins. Envahisseurs et locaux scellèrent ainsi un terrible pacte antisémite.

C’est ce que démontre Marie Moutier-Bitan en s’appuyant sur de nombreuses archives et enquêtes de terrain. L’auteure relate ainsi la fin d’un monde multiséculaire, lorsque transformant les voisins en meurtriers et les villages en lieux de massacre, les hommes d’Hitler déclenchèrent une spirale meurtrière d’une brutalité inouïe.

Docteure en histoire contemporaine à l’EHESS, Marie Moutier-Bitan a travaillé dans divers centres d’archives et a effectué des missions de terrain en Ukraine, Russie, Biélorussie, Moldavie, Lituanie et Pologne. Elle s’intéresse particulièrement aux interactions entre les protagonistes de l’extermination des Juifs : Juifs, bourreaux allemands et locaux, voisins.

Elle a publié Les Champs de la Shoah. L’extermination des Juifs en Union soviétique occupée, 1941-1944 (Passés composés, 2020), et Lettres de la Wehrmacht (Perrin, 2014).

Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}] [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T18:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:30:00+02:00

