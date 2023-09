Histoire de l’antisémitisme Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Orléans, 26 septembre 2023, Orléans.

Histoire de l’antisémitisme Mardi 26 septembre, 18h00 Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv Entrée libre, réservation conseillée

Avec Jonathan Hayoun, documentariste et Judith Cohen Solal, scénariste

Jonathan Hayoun, réalisateur notamment de Sauvez Auschwitz ? (2017), a conçu la série documentaire Histoire de l’antisémitisme, exploration des multiples facettes et les évolutions de cette « haine des Juifs ». De l’antijudaïsme à l’antisémitisme moderne, ce grand récit documentaire explore les multiples facettes du phénomène, de ses origines jusqu’à nos jours.

Judith Cohen Solal, psychanalyste et psychologue clinicienne, a co écrit cette série. Elle est également la conceptrice de CoExist, une pédagogie contre le racisme et l’antisémitisme en milieu scolaire.

LA PRESSE EN PARLE

« Cette série épatante commence par une remarque qui semble évidente mais ne l’est pas : l’antisémitisme n’est pas multiséculaire, il n’est pas inhérent à l’existence du peuple juif. Affirmer le contraire reviendrait à dire : « Vous avez toujours été haï, donc il y a un problème chez vous. » Ce sont les va-et-vient, les creux et les pleins, les crises et non la ligne droite de la haine virale contre les Juifs que mettent en valeur ces quatre documentaires sur l’histoire de l’antisémitisme. »

Libération

Entrée libre, réservation conseillée : 02 38 42 03 91 ou cercil@memorialdelashoah.org

Cercil – Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon Blanc 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cercil@memorialdelashoah.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 42 03 91 »}] [{« link »: « mailto:cercil@memorialdelashoah.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:00:00+02:00 – 2023-09-26T19:30:00+02:00

2023-09-26T18:00:00+02:00 – 2023-09-26T19:30:00+02:00

gratuit histoire