Visite libre du Musée Mémorial (exposition permanente, exposition temporaire…) 16 et 17 septembre Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv entrée libre

Découvrez librement le CERCIL – Musée Mémorial, ses expositions permanente et temporaire, le fragment de baraque.

Mais vous avez également la possibilité de suivre des visites guidées aux horaires suivants :

Samedi 16 septembre

Visite découverte (30 min) : 14h30 et 16h

Visite « Shoah et BD » (1h) : 15h

Visite du Musée Mémorial (1h) : 16h30

Dimanche 17 septembre

Visite découverte (30 min) : 10h30, 14h30 et 16h

Visite « Shoah et BD » (1h) : 11h et 15h

Visite du Musée Mémorial (1h) : 16h30

Cercil musée – Mémorial des enfants du Vel d’Hiv 45 rue du Bourdon-Blanc, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 42 03 91 http://www.cercil.fr Le CERCIL, Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv est un centre d’histoire et de mémoire à Orléans, ouvert à tous les publics. Son exposition retrace l’histoire des camps d’internement dans le Loiret pendant la Seconde Guerre mondiale : Beaune-la-Rolande, Pithiviers et Jargeau. Un Mémorial est dédié aux milliers d’enfants qui y furent détenus.

© Cercil